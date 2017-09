Fahndung mit Phantombildern

Bonn. In der Nacht zu Donnerstag haben zwei bislang Unbekannte einen Cafébetreiber in Bad Godesberg überfallen, mit der Schusswaffe bedroht und ihn in Todesgefahr gebracht. Die Polizei sucht mit Phantombildern nach den Tätern

Mit Hochdruck fahndet die Polizei nach zwei bislang unbekannten Männern, die einen 47-jährigen Cafébetreiber in der Nacht zu Donnerstag bedroht, gefesselt und in Lebensgefahr gebracht haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verließ der 47-Jährige zwischen 0 und 1 Uhr sein Café in der "Alten Bahnhofstraße", als er unvermittelt von den zwei derzeit noch Unbekannten Männern attackiert wurde. Die Täter bedrohten ihn mit einer Pistole und drängten ihn zurück in den Laden.

Hier fesselten die Täter den 47-Jährigen. "Nach den bisherigen Feststellungen nahmen die Täter im weiteren Verlauf dann Handlungen vor, die den Geschädigten in mögliche Todesgefahr brachten. Zu den genauen Abläufen werden derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben gemacht", so die Polizei in ihrer Mitteilung. Nachdem die Täter das Café verlassen haben, konnte sich der 47-Jährige schließlich befreien.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Deshalb veröffentlichte die Polizei am Freitag auf richterlichen Beschluss Phantombilder der beiden Verdächtigen. "Wir ermitteln mit Hochdruck und hoffen durch die Veröffentlichung der Phantombilder auf Hinweise aus der Bevölkerung", so Polizeisprecher Robert Scholten.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

Wer kann Hinweise zur Identität oder zum aktuellen Aufenthaltsort der beiden auf den Phantombildern gezeigten Personen geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.