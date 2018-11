Einsatz in Muffendorf

Bonn. Schüsse und "Heil-Hitler"-Rufe haben in der Nacht auf Donnerstag Anwohner in Muffendorf aus dem Schlaf gerissen. Die Polizei stellte drei Tatverdächtige.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.11.2018

In der Nacht auf Donnerstag haben zwei Männer und eine Frau für einen Polizeieinsatz in Muffendorf im Stadtbezirk Bad Godesberg gesorgt. Die Männer im Alter von 24 und 31 Jahren sowie eine 31-Jährige sollen gegen 0.25 Uhr mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben haben und zudem "Heil-Hitler"-Rufe abgegeben haben.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden dadurch Anwohner aus dem Schlaf gerissen, die die Polizei alarmierten. Die drei mutmaßlichen Verursacher wurden in einer Wohnung an der Muffendorfer Hauptstraße ausgemacht. Sie gaben laut Polizei die Abgabe von etwa zehn Schüssen sowie die Rufe in der Wohnung zu, deren Fenster geöffnet waren.

Die Waffe sowie Munition wurden sichergestellt. Die Polizei stellte zudem Strafanzeige gegen die drei alkoholisierten Tatverdächtigen wegen Volksverhetzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Staatsschutz der Bonner Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.