Fahndung mit Foto

Bad Godesberg. Im Oktober ist ein Tresor aus einem Geschäft in Bad Godesberg gestohlen worden. Die Polizei sucht nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem bislang unbekannten Mann.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.11.2018

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem Mann, der einen Tresor aus einem Geschäft in Bad Godesberg gestohlen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Verdächtige am Mittwoch, 17. Oktober, den Verkaufsraum und gelangte in die Büroräume, während die Angestellten abgelenkt waren. Dort entwendete er den Tresor mitsamt Bargeld und flüchtete durch einen Hinterausgang.

Da die Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, hat die Polizei nun auf richterlichen Beschluss Bilder des Verdächtigen veröffentlicht.

Hinweise zur Identität des Mannes nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei fahndet nach diesem Mann.

