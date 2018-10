Vorfall in Bad Godesberger Bar

Bad Godesberg. Im August ist ein 25-Jähriger in einer Bar in Bad Godesberg durch Schläge ins Gesicht verletzt worden. Mit Hilfe einer Fotofahndung hat die Polizei den Mann identifiziert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.10.2018

Die Bonner Polizei hat einen Mann identifizieren können, der am 22. August 2018 in einer Bar in Bad Godesberg gemeinsam mit einem weiteren Mann einen 24-Jährigen durch Schläge ins Gesicht verletzt haben soll. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor wurde mit Fotos nach dem Mann gefahndet. Ein mutmaßlicher Mittäter wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt identifiziert.