Vorfall in Bad Godesberger Bar

Bad Godesberg. Im August ist ein 25-Jähriger in einer Bar in Bad Godesberg durch Schläge ins Gesicht verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt mit Fotos nach einem Tatverdächtigen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.10.2018

Die Bonner Polizei sucht einen Mann, der am 22. August 2018 in einer Bar in Bad Godesberg gemeinsam mit einem weiteren Mann einen 24-Jährigen durch Schläge ins Gesicht verletzt haben soll. Da der Mann bisher nicht identifiziert werden konnte, hat die Polizei auf richterlichen Beschluss Fotos des Verdächtigen veröffentlicht.

Wer Angaben zu der Identität des Mannes machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228/150 bei der Polizei zu melden. Der mutmaßliche Mittäter wurde bereits identifiziert, so die Polizei.

Foto: Polizei Bonn

