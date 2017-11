Verschönerung der Beete im Kurpark

Mitglieder des Vereins Bürger Bad Godesberg verschönern mit Konfirmanden der Johannes-Kirchengemeinde die Beete rund um den in die Jahre gekommenen Trinkpavillon im Kurpark mit gespendeten Pflanzen.

Bad Godesberg. Der Verein Bürger Bad Godesberg richtete mit Jugendlichen die Beete am Trinkpavillon her. Die 40 gespendeten Blumen, die von der Baumarktkette Knauber kamen, wurden von Konfirmanden eingesetzt.

Von DENNIS SENNEKAMP, MATTHIAS JONAS, 05.11.2017

Kurz vor Einbruch des Winters erstrahlen die Beete rund um den Trinkpavillon im Kurpark in neuem Glanz. Wo bis vor Kurzem noch Unkraut wucherte und sich unansehnliche Büsche breit machten, leuchten seit Freitag viele Pflanzenarten in herbstlichen Farben. Grund dafür ist eine Pflanzaktion des Vereins Bürger Bad Godesberg, der mit Konfirmanden der Johannes-Kirchengemeinde die heruntergekommene Fauna in den Grünstreifen vor dem Gebäude auf Vordermann brachte.

Bei strahlendem Sonnenschein und fast schon spätsommerlichen Temperaturen hatte sich ein Dutzend freiwillige Helfer mittags an die Arbeit gemacht und rund 40 für die Bepflanzungsaktion gespendeten Blumen in die Erde gepflanzt. „Die Spende kam von der Baumarktkette Knauber“, sagte Sabine Köhne-Kayser von dem Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Pavillon durch eine aktive Nutzung zu beleben. „Mit dabei sind unter anderem Hortensien, Gräser und Chrysanthemen. Aber auch eine Menge unterschiedlicher Knollen, zum Beispiel Tulpen, die jetzt eingepflanzt werden müssen, damit sie im Frühjahr blühen.“ Vermittelt wurde die Spende laut dem Verein von der Bezirksregierung Köln und dem Grünflächenamt, das kurz vor der Aktion die zugewucherten Beete gesäubert hatte. Die Idee zur Neubepflanzung entstand während eines Treffens der Bürger Bad Godesberg mit der Bezirksregierung.

Die Organisation von Seiten der Kirchengemeinde übernahm Jugenddiakon Dennis Ronsdorf. „Die Teilnahme der Konfirmanden findet im Rahmen unserer Diakonie-Aktion statt, im Zuge derer wir im Frühjahr auch noch die Becken vor dem Gebäude reinigen werden“, so Ronsdorf. Der Pfarrer seiner Gemeinde hatte die Zusammenarbeit mit dem Verein ins Laufen gebracht, bei der die Konfirmanden sich für die Gesellschaft engagieren sollten – über alles Altersklassen hinweg.

Während draußen gepflanzt wurde, informierte sich eine Gruppe von Bonner Geographiestudenten bei einer Exkursion im Trinkpavillon über die Zukunft des Stadtbezirks. „Wir wollen mehr über die Arbeit eines Bürgervereins in einer Gemeinde erfahren, um zu sehen, wie sich diese auf den Stadtteil auswirkt“, sagte Exkursionsleiter Felix Gunter. Bevor es weiter durch Bad Godesberg ging, stärkte sich die Gruppe aber noch mit dem Quellwasser und genoss die frisch hergerichteten Beete.