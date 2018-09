Unfall in Bad Godesberg

Bad Godesberg. Am Freitagnachmittag hat sich in Godesberg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Paketfahrer kollidierte mit einem Rettungswagen, der mit Blaulicht und Signalhorn über die Godesberger Allee fuhr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.09.2018

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen ist es am frühen Freitagnachmittag auf der Godesberger Allee gekommen. Gegen 13.35 Uhr war der 20-jährige Fahrer eines Rettungswagens mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn auf einer Einsatzfahrt auf der Godesberger Allee in Richtung Bad Godesberg unterwegs. Bei Rotlicht bog der Fahrer nach rechts in Richtung Elsässer Straße ab und stieß mit dem Kleinlastwagen eines Paketdienstes zusammen, der auf der Godesberger Straße in Richtung Bonner Straße unterwegs war.

Der 27-jährige Fahrer des Paketwagens zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 24-jährige Beifahrer des Rettungswagens zog sich leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung bis 15.15 Uhr gesperrt.