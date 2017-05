Caracciola-Cup in Bad Godesberg

MEHLEM. Die Oldtimerausfahrt des Godesberger Motorclubs hat Fans von alten Fahrzeugen an den Mehlemer Marktplatz gelockt. Sie bekamen so manches Schmuckstück vor die Kameralinse.

Von Alfred Schmelzeisen, 07.05.2017

Die unter dem Namen Caracciola-Cup laufende Oldtimerausfahrt des Godesberger Motorclubs hat früh am Samstagvormittag die Fans von alten Fahrzeugen an den Mehlemer Marktplatz gelockt. Dicht aufgereiht standen die schicken Wagen rund um die Siegfriedstraße. Mehr als 70 Teilnehmer hatten sich diesmal zum Cup angemeldet, sagte der Vorsitzende des Godesberger Motorclubs, Hans-Christoph Schäfer.

Dem Organisator des seit vielen Jahren immer zu „Rhein in Flammen“ stattfindenden Oldtimerspektakels war noch immer seine Verärgerung anzusehen, weil es bei der Genehmigung durch die Stadt Probleme gab.

Dabei ging es um Abstellmöglichkeiten der teilnehmenden Fahrzeuge, was nach Meinung der Veranstalter zu „unsinnigen und zeitaufreibende Diskussionen“ geführt hatte. Oberbürgermeister Ashok Sridharan und die Politiker der Bezirksvertretung Bad Godesberg setzten sich mit dem Motorclub in den vergangenen Wochen dafür ein, dass die Verwaltung von der zunächst geforderten Kaution von 5000 Euro für eventuelle Schadensbehebungen am Rosenpark Abstand nehmen musste. Schließlich hinterlegte der Club laut Schäfer 2000 Euro Kaution für mögliche Schäden am Boden im Park. Doch die gab es am Ende nicht.

Zum Teilnehmerfeld gehörten diesmal etwa Arnd und Marion Leibold mit ihrem Fiat 508 c, Baujahr 1939, und Frank Strohte mit einem Jaguar SS 100, Baujahr 1937. Von 1934 stammten ein Singer 1,5 Sports, in dem Kai und Astrid Bödeker an den Start gingen, und ein SS Cars Jaguar SS1, in dem Oliver Kessler mit Katharina Kessler-Corsepius zur Cup-Ausfahrt starteten. Bei den Vorkriegsfahrzeugen gewann das Mehlemer Team Conny Friedrich/Gerhard Behre mit einem Alvis TA 14 Special aus dem Jahr 1949.

Interessante Modelle aus den 60er, 70er und 80er Jahren folgten den ältesten teilnehmenden Wagen im Minutentakt. Am Startpunkt machten viele Zuschauer Fotos, als Matthias Krups und Susannne Berger-Krups mit ihrer BMW Isetta vorgestellt wurden. Unterwegs war es für sie in der engen Fahrgastzelle herausfordernd eng.

Da verlief die Fahrt im Chevrolet Bel Air von Ruben Hau oder im Daimler Benz 220 SEB von Klaus Schürmann, der als Beifahrer Peter Vormann mitnahm und schließlich in seiner Klasse den dritten Platz einheimste, wesentlich luxuriöser. Viele weitere Modelle der Autoschmieden von Mercedes und BMW, VW und Fiat, Renault sowie Lancia und Austin Healey glänzten wie PS-starke Porsche- und Ford-GT 40 im Rampenlicht. Als weitere Gewinner wurden Ellen und Volker Dankwort (mit Austin Healey, 1962), Dirk und Elke Euskirchen mit einem Mercedes Benz 450 von 1974 und Walter und Mechthild Arzdorf mit einem BMW M3 (1986) gefeiert.

Die Fahrt führte in Richtung Eifel bis nach Hönningen an der Ahr zur Mittagspause. Auf dem Rückweg gab es einen Zwischenstopp in Sinzig. Auch diesmal zählte nicht, mit Schnelligkeit zu siegen. Gefragt war vor allem Geschicklichkeit im Umgang mit den Fahrzeugen bei Sonderprüfungen. Da erwies sich das saubere zentimetergenaue Lenken meist als großer Bonus. Zur Siegesfeier trafen sich die Teilnehmer am Samstagabend im Mehlemer Rosengarten. Dabei verkaufte der Ortsausschuss Mehlem zugunsten eigener Aktivitäten gestiftete Kuchen.