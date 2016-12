30.12.2016 BAD GODESBERG. Jetzt ist auch das Restaurant „Ti & Mi“ im Heiderhof-Center geschlossen. Politik und Bürgerverein fordern deshalb ein verstärktes Engagement der Stadt für das Zentrum.

Die Heiderhoferin schaut fassungslos durchs Fenster in das geschlossene „Ti & Mi“ hinein. Nur noch ein Teil des Gaststättenmobiliars ist zu sehen. „Jetzt ist auch der Italiener, unser einziges Restaurant, weg“, klagt die Frau. Nur 17 Monate nach Einzug des Wirts ist offensichtlich Schluss – und damit nach dem Blumenladen der nächste Abgang aus dem Einkaufszentrum des gut 5000-Einwohner-Ortsteils zu verzeichnen. Sechs Ladeneinheiten stehen laut Bürgerverein leer. Die Schließung der Sparkassen-Filiale steht bevor. „Mit dem Wegfall der Frequenzbringer entwickelt sich die Lage besorgniserregend. Diese Negativspirale muss schnellstmöglich gestoppt werden“, sagte Philipp Lerch, CDU, der mit Lutz Beine, SPD, den Zustand des Centers in der Bezirksvertretung beklagte.

Das Zentrum sei für Heiderhof und Muffendorf ein gewichtiger Standortfaktor. Es sichere nicht nur die Nahversorgung, sondern spiele auch eine erhebliche soziale Rolle, so Lerch. „Die städtische Wirtschaftsförderung muss der Peripherie, den Rand- und Alleinlagen in unseren Stadtteilen endlich mehr Aufmerksamkeit widmen.“ Die CDU fordere eine engagierte Unterstützung bei der Ansiedlung von Geschäften. „Es ist unzureichend, lediglich die Bürger aufzufordern, hier genügend Umsätze zu generieren, und ansonsten beinahe ohnmächtig zu betonen, dass man keine weiteren Handlungsmöglichkeiten habe“, so Lerch. Auch der Eigentümer müsse seine Verantwortung wahrnehmen.

Dessen Vertreter Christoph Gügel, Arealis Immobilien, erklärte auf Anfrage, er habe sich mit der Stadt abgestimmt. „Die Wirtschaftsförderung konnte hier keine Verbesserungsmöglichkeit feststellen“, betonte Gügel und verwies auf die entsprechende Stellungnahme der Verwaltung für die Bezirksvertretung. „Von der Verwaltung wurde uns bestätigt, dass das dem Vermieter – und nur das sind wir – Mögliche getan wird.“ Wesentlicher Punkt sei doch, dass die Bevölkerung das Angebot seiner Mieter annehme.

Und dazu, forderte Gügel, „gehört auch eine entsprechende Berichterstattung in den regionalen Printmedien“. Zu weiteren GA-Fragen war keine Antwort zu erhalten. Die Stadtverwaltung selbst äußert wiederum, dass „das gesamte Areal Privatfläche ist“, der GA möge sich doch an den Verwalter wenden. Der gewähre seinen Mietern während der Anlaufphase erhebliche Vergünstigungen in Form von Mietverzicht und übernehme Werbemaßnahmen. Aber nur wenn Umsätze erzielt würden, könnten Geschäfte ihre Existenz sichern. „Darauf haben weder Vermieter noch Verwaltung oder Politik Einfluss.“

Der stellvertretende Stadtsprecher Marc Hoffmann ergänzte, dass die Waren des täglichen Bedarfs allesamt im Center erhältlich seien: durch Supermarkt, Bäckerei, Zeitschriftenladen, Apotheke, Postannahmestelle und Selbstbedienungsterminals der Sparkasse. „Die Nahversorgung ist somit derzeit gesichert.“ Und Waren des langfristigen Bedarfs gebe es in der Innenstadt.

Barbara Hopmann, Vorsitzende des Heiderhofer Bürgervereins, kann dieser Argumentation nicht folgen. Warum würden nur die Bürger in die Pflicht genommen? Wirksame Werbemaßnahmen seitens des Eigentümers seien all die Jahre kaum sichtbar gewesen. „Wir erwarten von der Stadt, dass sie sich nicht nur auf die Aussagen des Vermieters verlässt, sondern auch die Sicht der Geschäftsleute und Bürger einbezieht, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.“ Dem Verein fehlten etwa Hinweise der Wirtschaftsförderung darauf, ob die im Center geforderten Gewerbemieten standortgerecht seien und von Ladenmietern überhaupt erwirtschaftet werden könnten. Die Stadt erkläre auch nicht, was mit der bald leerstehenden Sparkasse passieren werde, so Hopmann. Der Einsatz für die viel beschworene Stärkung der Quartiere müsse auch für den Heiderhof gelten. (Ebba Hagenberg-Miliu)