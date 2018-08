Bonnorange-Standort Weststraße

Die Bauarbeiten am neuen Wertstoffhof an der Weststraße laufen auf Hochtouren.

Bad Godesberg. An der Weststraße wächst der neue Wertstoffhof von Bonnorange. Weil die vorhandene Infrastruktur nicht mehr ausreicht, entschloss sich Bonnorange 2015, dort umzubauen.

Der neue Wertstoffhof von Bonnorange an der Weststraße wächst: Vor Kurzem waren im Kreis angeordnete Betonsäulen zu sehen, sodass mancher Nachbar schon den Baubeginn für die neue Moschee in Bad Godesberg vermutete. Es handelt sich allerdings um die innovative Annahmestelle in Form eines Rondells auf zwei Ebenen, so Jasmin Mangold, Sprecherin von Bonns Abfallentsorger. „Im Moment wird die Verschalung für das neue Dach aufgebaut, diese wird dann in circa sechs bis acht Wochen wieder entfernt.“ Das könne sich je nach Witterung aber auch verschieben.

Die Stadtreinigung ist bereits seit den 1920er Jahren an dem Standort. Seit rund 30 Jahren werden dort Wertstoffe angenommen. Da die vorhandene Infrastruktur den heutigen Anforderungen nicht mehr genügte, entschloss sich Bonnorange 2015, dort umzubauen (der GA berichtete). Die Container werden später in dem Rondell, das auch das Salzsilo für den Winterdienst beherbergt, aufgebaut. Die Anlieferer können es dann kreisförmig umfahren.

Zudem entstehen Sozialräume für 120 Mitarbeiter, eine Erweiterung der Fahrzeughallen und der Lagerkapazitäten. Ende des Jahres soll Eröffnung sein.