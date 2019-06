Der Vorstand der Bürgerstiftung Rheinviertel freut sich, Dominikus Wagner als neuen Finanzvorstand zu begrüßen.

21.05.2019

"Für unsere Bürgerstiftung Rheinviertel, die sich inzwischen zu einem von Bürgern getragenen, regionalen Sozialunternehmen entwickelt hat, ist das Finanzressort von zentraler Bedeutung. Wir freuen uns deshalb sehr, mit Herrn Wagner eine Person gewonnen zu haben, die über das nötige Know-How sowie ein funktionierendes Netzwerk verfügt und zudem der Bürgerstiftung langjährig verbunden ist", sagt der stellvertretende Stiftungsvorsitzende Hanns-Christoph-Eiden.

Unterstützt wird Wagner in seiner Arbeit von Carol Ann Pereira.

Wagner ist Bank- und Diplom-Kaufmann und arbeitete bei unterschiedlichen Banken, bevor er ein eigenes Unternehmen mitgründete. Seit 2011 ist er Vorstand der Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Bonn und Köln. "Wie im Rheinviertel füreinander eingestanden wird, beeindruckt mich. In der heutigen Zeit ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen und für andere da zu sein. Deshalb engagiere ich mich", so Wagner.

Pereira war 22 Jahre bei der Deutschen Telekom im Bereich Externes Konzernberichtswesen tätig und wird ihre fundierte Expertise im Finanzwesen mit einbringen. Wagner folgt in seinem neuen Amt auf Kerstin Günther, die aus beruflichen Gründen nach München gezogen ist. (ga)