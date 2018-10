Neues Mehrfamilienhaus in Bad Godesberg

BAD GODESBERG. An der Koblenzer Straße soll ein Quartier mit 48 Wohnungen entstehen. Der geplante Baubeginn ist Ende 2018.

An der Koblenzer Straße 100-110, in Sichtweite der Polizeiwache, soll ein Mehrfamilienhaus samt Tiefgarage gebaut werden. Derzeit wird das unbebaute Grundstück an der Kreuzung Koblenzer und Theodor-Heuss-Straße als Parkplatz für Anlieger genutzt. Das geht aus einer städtischen Vorlage hervor, mit der sich die Bezirksvertretung Bad Godesberg in ihrer nächsten Sitzung Ende Oktober beschäftigen wird.

48 Wohnungen mit zwei beziehungsweise vier Zimmern – zwischen 52 und 123 Quadratmeter groß – sollen auf dem Areal entstehen, und zwar in einem L-förmigen Gebäude, das teilweise fünf, teilweise drei Stockwerke haben wird. In der Planung wird die Flucht des benachbarten Bürogebäudes aufgenommen, der Neubau orientiert sich also an der Größe der benachbarten Häuser. Die Wohnungen sind über drei Eingänge sowie eigene Treppenhäuser barrierefrei erreichbar, dabei sind jeweils elf, 17 und 20 Einheiten miteinander verbunden. Für die Anwohner wird eine Tiefgarage mit 37 Stellplätzen gebaut. Erschlossen wird sie von der Koblenzer Straße aus, sie wird über eine Rampe angefahren. „Aus verkehrlicher Sicht bestehen gegen das Bauvorhaben keine Bedenken“, führt die Stadt aus. Außerdem soll es 74 Stellplätze für Fahrräder geben – in einem gemeinsamen Abstellraum im Untergeschoss sowie im Freien jeweils vor den Eingängen.

Die Außenflächen sollen so gestaltet werden, dass sie an einen Park erinnern. Zäune sind nicht zugelassen, als Einfriedung sind lebende Hecken geplant. Außerdem gibt es eine Fläche, auf der ein Spielplatz errichtet werden könnte. Der Investor, Garbe Immobilien-Projekte, teilt mit, dass die künftigen Bewohner die 1000 Quadratmeter große Freifläche privat nutzen können. Einige der Bäume, die jetzt dort schon stehen, werden bleiben. Von den oberen Geschossen aus ist das Siebengebirge zu sehen.

Die Planung des Gebäudes weist laut Stadt „geringfügige Baugrenzüberschreitungen auf“. Soll heißen, dass das Mehrfamilienhaus an einigen Stellen größer ist, als es der Bebauungsplan erlaubt. Das aber ist kein Hinderungsgrund: Die Abweichungen seien städtebaulich vertretbar, „so dass entsprechende Befreiungen erteilt werden können“. Der Baugenehmigung steht somit nach Angaben der Verwaltung nichts im Weg. Garbe plant den Baubeginn für Ende 2018. Die ersten Einheiten sollen in der zweiten Jahreshälfte 2020 fertig sein.

Die Bezirksvertretung Bad Godesberg tagt am Mittwoch, 31. Oktober. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr in der Stadthalle, Koblenzer Straße 80.