Vorfall in Bad Godesberger Bar

Bad Godesberg. Im August ist ein 25-Jähriger in einer Bar in Bad Godesberg durch Schläge ins Gesicht verletzt worden. Die Polizei suchte mit Hilfe eines Fahndungsfotos nach ihm. Nun hat er sich selbst auf der Polizeiwache gemeldet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.10.2018

Der mutmaßliche Schläger, den die Polizei seit Dienstag per Foto suchte, ist identifiziert. Wie ein Pressesprecher der Behörde am Mittwoch auf GA-Anfrage mitteilte, hat sich der Mann auf der Polizeiwache gemeldet, zudem hatten sich weitere Personen gemeldet, die den Gesuchten aufgrund der Veröffentlichung erkannt hatten.

Wie berichtet, wird der Mann verdächtigt, am Mittwoch, 22. August, in einer Bad Godesberger Kneipe einen 24-Jährigen mit Schlägen ins Gesicht verletzt zu haben. Laut Polizei handelt es sich bei dem Mann um einen 26-Jährigen aus Bonn, der bisher noch nicht durch Straftaten aufgefallen war. Dem Sprecher zufolge wurde der Gesuchte zur Vernehmung vorgeladen. Im Übrigen dauerten die Ermittlungen zu dem Tatgeschehen in der Gaststätte an.