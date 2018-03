Polizei fahndete mit Foto

Pennenfeld. Mit einem Fahndungsfoto suchte die Polizei nach einem Mann, der am 6. Februar einen 15-Jährigen in der Buslinie 856 durch einem Faustschlag im Gesicht verletzt haben soll. Jetzt meldete sich der mutmaßliche Täter bei den Beamten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.03.2018

Der Mann, der einen 15-Jährigen am 6. Februar in einem Bus der Linie 856 von Wachtberg nach Bad Godesberg an der Haltestelle Johanneskirche, Ecke Max-Planck-Straße/Albertus-Magnus-Straße mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll, ist identifiziert. Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, hat sich der Gesuchte bei der Polizei gemeldet.