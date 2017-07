Brand an Traditionsgaststätte

Bad Godesberg. Im Hinterhof der Gaststätte "Aennchen" in Bad Godesberg ist ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte gehen von Brandstiftung aus und nahmen einen Tatverdächtigen fest.

Noch glimpflich ausgegangen ist am Donnerstagvormittag ein Brand an der früheren Traditionsgaststätte „Aennchen“. Denn es stand sowohl eine Art Holzverschlag an der Seite des Gebäudes in Flammen wie auch Müll in einer angrenzenden Tiefgarage. Die Polizei Bonn geht von Brandstiftung aus, wie Sprecher Frank Piontek auf Anfrage sagte. „Wir haben am Tatort einen 51-jährigen Tatverdächtigen festnehmen können“, so Piontek.

Nach GA-Informationen soll er einen verwirrten Eindruck gemacht haben. Gegen 10.30 Uhr war die erste Notrufmeldung über den Brand in der Godesberger City bei der Feuerwehr eingegangen. Als die Helfer eintrafen, forderten sie laut Pressemitteilung sofort Verstärkung an, da sich die Flammen vom brennenden Holzverschlag auf den Keller- und Küchenbereich des Aennchens sowie das Nachbargebäude ausbreiteten. Das Restaurant ist derzeit geschlossen.

Brand am "Aennchen" Foto: Axel Vogel

Die Atemschutztrupps brachten das Feuer außen und im Keller des Lokals unter Kontrolle. Noch während dieser Arbeiten informierte der Hausmeister die Rettungskräfte über einen weiteren Brandherd in unmittelbarer Nähe des Restaurants, den er bereits abgelöscht hatte. In einer Tiefgarage, die im Untergeschoss mit der Gaststätte verbunden ist, hatten Gegenstände gebrannt. Gegen 13.15 Uhr war der Einsatz beendet.