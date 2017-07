Raub in Bad Godesberg

Bad Godesberg. Am Dienstagmorgen wurde einer Fußgängerin in der Nähe des Godesberger Bahnhofes die Handtasche geraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.07.2017

Gegen 6.45 Uhr am Dienstagmorgen wurde einer 58-jährigen Fußgängerin in der Nähe des Godesberger Bahnhofs die Handtasche geklaut. Nach Angaben der Polizei war die Frau auf der Seufertstraße in Richtung Bahnhof Bad Godesberg unterwegs, als sich ihr ein Motorroller nährte. An der Einmündung zur Karl-Finkelnburg-Straße riss der Beifahrer der Fußgängerin im Vorbeifahren die Handtasche von der Schulter.

Die Täter fuhren mit der Handtasche Richtung Bahnunterführung davon. Die beiden Täter sollen dunkel gekleidet gewesen sein und trugen außerdem schwarze Schutzhelme. Der Motorroller war ebenfalls dunkel.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Motorroller oder zu den Verdächtigen unter der Telefonnummer 0228-150.