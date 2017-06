Fall Niklas Pöhler

Bonn. Vor rund zwei Monaten wurde der Hauptangeklagte im Prozess um den Tod von Niklas Pöhler freigesprochen. Heute wurde das Urteil im Prozess gegen den Mitangeklagten Roman W. verkündet.

Von Karsten Lettau, 29.06.2017

Die Anklage war davon ausgegangen, dass der 22-Jährige Roman W. in der Nacht dabei war, als Niklas derart niedergestreckt wurde, dass er wenige Tage später starb. Zu dem Geschehen äußerte er sich im Prozess nicht. Über seinen Anwalt räumte er lediglich ein, zu einem späteren Zeitpunkt einen mutmaßlichen Belastungszeugen geschlagen zu haben.

Am Donnerstag wurde Roman W. vom Landgericht Bonn nun zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht war damit der Forderung der Staatsanwaltschaft gefolgt. Der 22-Jährige habe damals zwar nicht Niklas geschlagen, wohl aber eine Begleiterin des Schülers, stellte das Gericht fest - auch wenn er sich zu den Vorwürfen nicht geäußert habe. „Wir meinen gleichwohl, dass er überführt ist“, sagte der Vorsitzende Richter. Zeugen hätten ihn wiedererkannt. Verurteilt wurde er zudem, weil er zu einem späteren Zeitpunkt einen Zeugen attackiert hatte.

Der 17-jährige Niklas war im Mai 2016 im Bonner Stadtteil Bad Godesberg attackiert worden. Das Verfahren gegen den 22 Jahre alten Deutschen ist ein Nebenstrang in dem Fall. Es war Anfang März vom Hauptprozess abgetrennt worden, in dem die Ermittler einem 21-Jährigen vorgeworfen hatten, Niklas angegriffen zu haben. Das Landgericht sprach den jungen Mann aber frei, weil es Zweifel an dessen Täterschaft hatte.

Weitere Berichterstattung folgt.