Nachruf Geschäftsfrau Rose-Marie Schrottka

Bad Godesberg. Bad Godesberg trauert um Rose-Marie Schrottka. Sie starb in der vergangenen Woche im Alter von 83 Jahren.

Von Ebba Hagenberg-Miliu, 25.03.2017

Rose-Marie Schrottka wurde am Dienstag im engsten Kreis auf dem Zentralfriedhof an der Gotenstraße, wo sich das Familiengrab befindet, begraben. Deshalb erscheint auf Wunsch der Familie auch jetzt erst ein Nachruf.

Mit der erfolgreichen Geschäftsfrau ist ein Stück altes Bad Godesberg gegangen, ihr Werk aber wird fortgeführt. Die beiden Kinder, die schon seit Jahrzehnten mit ihrer Mutter das gleichnamige Juweliergeschäft an der Alten Bahnhofstraße betrieben haben, führen es in ihrem Sinne weiter.

Schrottka war ihrer Heimatstadt mit Herzblut verbunden. „Ich kann das alles nicht mehr hören, dass man so schlecht über unser Godesberg spricht“, erklärte sie vor zwei Jahren im GA-Interview. Im Stadtteil funktioniere das Vereinsleben, das Brauchtum lebe, die Leute seien offen und gastfreundlich.

Als junge Frau war sie vielfache westdeutsche Kraul-Meisterin geworden. „Ich hieß die schnelle Rose-Marie. Ich stand damals jeden Montag in der Zeitung“, erzählte Schrottka gerne. Als Einzelhandelskauffrau habe sie dann aber nicht mit nassen Haaren im Familienbetrieb stehen können. Kein Problem für die Ästhetin mit der Leidenschaft für große Schmuckstücke: Die Badekappe kam in den Spind. Und sofort kurbelte Schrottka das Geschäft in dritter Generation an und gründete eine Familie mit zwei Kindern und schließlich drei Enkeln.

Und dann war da noch ihre Leidenschaft für den Karneval: als Godesia-Club-Präsidentin, Senatorin und Senatspräsidentin. 1952 wurde sie selbst Godesia. Ihr Prinz Heinz war ein älterer Familienvater, „ein ganz Netter“, erinnerte sie sich später. Und des Prinzen Familie, die die Session über mit dabei war, habe über sie, die blutjunge, schwarzgelockte und bildhübsche Godesia, gesagt: „Das ist unserm Papa sein Dornröschen.“