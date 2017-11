Förderung durch das Land und die Aktion Mensch

Insgesamt 56 Erwachsene mit einer körperlichen Behinderung leben Im Therapiezentrum (TZ) und werden von 150 Mitarbeitern, darunter auch viele Teilzeitkräfte, betreut. Vor 28 Jahren wurde es von Eltern, dem Deutschen Roten Kreuz und dem Kreisverband Bonn gegründet. Neben der Tagesgruppe und dem betreutem Wohnen gibt es ein Wohnheim sowie eine Außenwohngruppe. Im Wohnheim befinden sich fünf Wohngruppen, von denen vier baugleich und konzeptionell vergleichbar sind. Die fünfte Gruppe hat andere Förderschwerpunkte. Die Außenwohngruppe befindet sich in einer Wohnsiedlung in der Nähe des Therapiezentrums. Neun körperbehinderte Erwachsene leben dort seit 1999 in einem großen Haus mit Garten. Ziel der Einrichtung ist es, den Bewohnern ein Zuhause zu geben und sie individuell zu fördern. So hat sich zum Beispiel im TZ ein Chor gebildet, der auch in diesem Jahr wieder mit „Sing Sing“ auftreten.