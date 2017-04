Interview mit Ako-Rektor Pater Siebner

P. Johannes Siebner SJ am 9.5.2015 im Aloisiuskolleg in Bad Godesberg , aufgenommen von Christian Ender

Pater Johannes Siebner verlässt das Aloisiuskolleg und steigt zum Jesuitenprovinzial auf. Im Interview blickt er zurück auf sechs Jahre in Bad Godesberg.

Von Ebba Hagenberg-Miliu, 26.04.2017

Ende 2016 wurde Ako-Rektor Pater Siebner sicher auch wegen seiner erfolgreichen Missbrauchsaufarbeitung zum Jesuitenprovinzial ernannt. Am Donnerstag verabschiedet er sich nach München, wo er das höchste deutsche Jesuitenamt übernimmt. Ab Juli folgt ihm am Ako der Hamburger Pater Martin Löwenstein nach.

Fällt Ihnen nach sechs Jahren der Abschied vom Ako schwer?

Pater Johannes Siebner: Ja tatsächlich. Das liegt vor allem daran, dass ich nun nach fast 25 Jahren pädagogischer Arbeit diesen Bereich loslassen muss. Diese Arbeit hat mich sehr erfüllt, und ich bin sehr dankbar für diese Sendung. Natürlich fällt der Abschied auch deswegen schwer, weil ich ja in konkreten und mir wichtigen Beziehungen lebe und arbeite.

Als Sie 2011 kamen, hatten Schüler, Lehrer und Eltern gerade einen Alptraum durchlebt.

Siebner: Ich erinnere eine sehr anspruchsvolle und durchaus schwierige Zeit, für alle Beteiligten übrigens. Es gab am Kolleg eine große Enttäuschung gegenüber dem Orden, auch ein Misstrauen. Und ich füge hinzu: nicht ohne Grund. Ich erinnere sowohl die große Skepsis dem Orden und mir persönlich gegenüber, aber auch die Hoffnung, die sich daraus speiste, dass der Orden zum Kolleg steht.

Wie waren Ihre Erfahrungen mit von Missbrauch Betroffenen?

Siebner: Sehr unterschiedlich und sehr berührend, weil es zumeist sehr persönliche und vertrauensvolle Begegnungen waren. Aber ich weiß auch, dass es nicht um mich persönlich ging, sondern um den Vertreter des Kollegs beziehungsweise des Ordens, der sich der Verantwortung zu stellen sucht. Am berührendsten sind die Erfahrungen von Vertrauen oder vom Ringen um Vertrauen. Ich habe auch erlebt, dass Gesprächsfäden gerissen und Begegnungen abgebrochen sind – das ist dann schmerzhaft.

Was waren für Sie die wichtigsten Momente in diesem Prozess?

Siebner: Die, in denen Schritte zu mehr Wahrhaftigkeit, zu mehr Vertrauen möglich waren. Aus der Perspektive des Kollegs denke ich spontan an das Sprechen zweier Betroffener vor dem pädagogischen Kollegium im März 2014. Das hat mich und das hat uns berührt und verändert. Ich denke auch an das erste Treffen der Dialog-Runde im Sommer 2014.

Teil der Kolleggeschichte

In dieser Runde treffen sich regelmäßig Betroffene und Vertreter des Kollegs sowie der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt Bonn.

Siebner: Genau. Die Ako-Erklärung vom Januar 2016 war dann ein weiterer wichtiger Meilenstein, hinter den es kein Zurück gibt. Sie ist im Dialog mit Betroffenen entstanden. Anschließend hat die Kolleggemeinschaft um viele Formulierungen gerungen und schließlich entschieden, dass die Missbrauchsfälle bleibend Teil der Kolleggeschichte sind. Es darf kein „Abhaken“ geben. Wir danken in dieser Erklärung den Betroffenen, die zur Aufarbeitung beigetragen haben und weiter beitragen.

Gab es auch Tiefpunkte?

Siebner: Aber ja, es gab sehr traurige Begegnungen, es gab Verletzungen und Momente der Hilflosigkeit.

Wurde Ihr Engagement auch vom Umfeld unterstützt?

Siebner: Da denke ich zuerst an alle uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen, die sich hier so vielfältig engagieren. Und ich denke an die Eltern, die uns die Kinder anvertrauen und die sich vielfach fürs Kolleg einsetzen.

Kein Schlusspunkt, kein Abhaken

Wo muss weiter aufgearbeitet werden?

Siebner: Es geht weiterhin um ein immer tieferes Verstehen der Vorfälle und des Umfelds, in dem sie geschehen sind. Es ist ein Prozess von der Aufklärung hin zu einem Auf- oder Durcharbeiten. Wir müssen als Kolleggemeinschaft offen und ansprechbar bleiben. Gründliche Aufarbeitung ist ein zentraler Aspekt von guter Prävention. Kinder und Jugendliche, die sehen und spüren, dass ein Institution wach ist und verstanden hat, werden sich eher anvertrauen und um Hilfe bitten, wenn ihnen Unrecht geschieht. Wenn Gewalt als das erkannt wird, was sie ist, und wenn eingeschritten wird, dann verändert sich eine Institution.

Wo steht die Aufarbeitung in Bezug aufs Ako-pro-Seminar?

Siebner: Auch hier gilt: kein Schlusspunkt, kein Abhaken. Auch wenn der Bintig-Bericht veröffentlicht und die rechtliche Aufarbeitung jetzt abgeschlossen ist, muss die Kolleggemeinschaft ansprechbar bleiben.

Was wird jetzt Ihre Hauptaufgabe als Provinzial sein?

Siebner: Sie liegt in der Sorge für alle Mitbrüder in Deutschland und Schweden. Dazu ist der Provinzial in vielen Werken Letztverantwortlicher. In Zentraleuropa steht eine Neustrukturierung des Ordens bevor. Auch das wird meine Amtszeit prägen.

Sie tragen bald auch für Ex-Rektor Pater Theo Schneider, Superior in Göttingen, Verantwortung. Wie werden Sie sie wahrnehmen?

Siebner: Das werde ich mit ihm besprechen.

Und was wünschen Sie dem Ako für die Zukunft?

Siebner: Von Herzen alles erdenklich Gute und Gottes reichen Segen.