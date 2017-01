Metal-Konzert in der Klangstation

16.01.2017 Bad Godesberg. Die Bonner Band Atlin präsentierte in der Klangstation ihre erste CD. Unterstützung holten sie sich von Kallisto, Reshaper und WeAre Wolf - allesamt Gruppen aus der Region.

Auf der Bühne werden noch Vorbereitungen getroffen, die Musiker stellen sich an ihre Positionen, letzte Einstellungen werden vorgenommen, dann geht das Licht aus. Das Publikum wartet. Plötzlich erklingen zwei Gitarren, ein Bass und ein Schlagzeug, dazu zwei Sänger. Weiße Scheinwerfer bestrahlen die Gitarristen Florian Umbreit und Julian Suhr zu Beginn des Songs von hinten, auf den Boxen am Bühnenrand stehend heizen sie den Zuschauern ein.

Mit „As above, so below“ eröffnete die Band Atlin am Samstagabend ihr kurzes, aber eindrückliches Konzert und gab direkt die Marschroute vor: sieben Songs lang wurde ordentlich gerockt. Progressive Metal hat sich die Bonner Band auf die Fahne geschrieben, die in der Klangstation ihre EP „Take Care Cold World“ präsentierte, einen Tonträger, der von der Länge her zwischen Single und Album einzuordnen ist. Es war die Releaseshow der im Dezember veröffentlichten CD, zu der sich die sechs Musiker noch Verstärkung geholt hatten. Zuvor spielten Kallisto und Reshaper, WeAreWolf bildeten den Schlusspunkt des Abends. Auch sie sind Metal-Bands, auch sie kommen aus der Region.

Sehr gemischt zeigte sich das Publikum in der Klangstation, aus allen Altersgruppen waren sie zum Konzert gekommen, viele Freunde – einer kam sogar extra für das Wochenende aus Liverpool – Familienangehörige und Bekannte unterstützten die Musiker. Sehr zur Freude der Band. „Es ist großartig, dass so viele Leute da waren“, freuten sich Bassist Marius Franke und Gitarrist Julian Suhr und fügten an: „Es war so viel Party.“

Diese Party hatte Atlin selbst in Schwung gebracht und das Publikum immer wieder animiert. Nicht nur mit dem ersten Einsatz der Scheinwerfer zu Beginn, durchgängig unterstützte eine spektakuläre Lichtshow den Auftritt. Besonders ihr Song „Voices“, zu dem die Musiker bereits ein Video produziert haben, sorgte vor allem in den ersten Reihen für ausgelassenste Stimmung. Als zum Ende ihres Auftritts dann auch eine Zugabe gefordert wurde, präsentierte die Band das Lied erneut.

Schließlich passte fast alles. Nur durch die Abmischung des Tons ging einer der Sänger etwas neben dem Schlagzeug von Maximilian Pavlidis und den Gitarren seiner Kollegen unter und kam leider nicht so zur Geltung. Doch die Bonner Musiker zeigten, dass sie sich nicht nur für diesen Abend, sondern auch für die Zukunft einiges vorgenommen haben. „Wir sind noch nicht am Ende, wir wollen durchstarten“, verkündete Sänger Denis Fel schon während des ersten Auftritts von Atlin überhaupt.

Erst im vergangenen Jahr hatte sich die Band gegründet, nach der Veröffentlichung ihrer EP und dem ersten Konzert zog auch Sänger Jalal Naji ein positives Fazit: „Wir sind sehr zufrieden.“ Doch dann richtete er seinen Blick schon wieder nach vorne: Im März sind weitere Auftritte geplant, verriet er. Einen guten Grundstein dafür haben die Musiker an diesem Abend bereits gelegt. (Alexander Hertel)