Polizei bittet um Hinweise

Bad Godesberg. Gegen 22.30 Uhr am späten Dienstagabend wurde ein 30-jähriger Fußgänger am Godesberger Bahnhof mit einem Messer attackiert. Die Polizei fahndet nun nach den drei Tätern und bittet um Mithilfe.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.07.2017

In unmittelbarer Nähe des Godesberger Bahnhofes wurde am späten Dienstagabend ein 30-Jähriger mit einem Messer attackiert. Laut Angaben der Polizei sprachen drei Jugendliche gegen 22.30 Uhr den Mann an und fragten ihn nach Zigaretten. Als der 30-jährige dies verneinte, fingen die Jugendlichen an, auf ihn einzuschlagen. Einer der Täter zog ein Messer und stach mehrmals auf den Mann ein.

Anschließend raubten die Täter den Inhalt seine Geldbörse, in der sich rund 50 Euro Bargeld befanden und warfen sie weg. Die Täter flüchteten zu Fuß und hinterließen den Verletzten mit Schnittwunden an Armen und Händen.

Der Mann konnte sich zum Bahnhofsvorplatz begeben und alarmierte dort über einen Taxifahrer Polizei und Rettungsdienst. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 30-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert. Da die Ermittlungen bislang nicht zur Festnahme der Täter führten, bittet die Polizei nun um Hinweise.

Alle drei Täter waren nach Angaben der Polizei männlich, sprachen gebrochenes Deutsch und waren dunkel gekleidet. Sie waren ca. 175 cm groß und hatten eine normale Statur. Einer der noch Unbekannten trug einen kurzen Bart, ein anderer war unter anderem mit einem schwarz-grauen Pullover bekleidet.

Im Rahmen der Fahndung nach den Tätern kontrollierte die Polizei auch Personen in der Nähe des Tatortes.

Wer Hinweise zu Identität der Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.