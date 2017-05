Bundeskanzlerin in Bad Godesberg

Angela Merkel und Armin Laschet in der Bad Godesberger Stadthalle.

Bad Godesberg. Am Donnerstagnachmittag statteten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der CDU-Spitzenkandidat in NRW, Armin Laschet, den Bürgern in Bad Godesberg im Rahmen des NRW-Wahlkampfes einen Besuch ab.

04.05.2017

Die Stadthalle war mit 800 Besuchern bis auf den letzten Platz gefüllt - knapp 300 Menschen warteten vergebens auf Einlass. Merkel und Laschet wurden vom Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan, Bezirksbürgermeisterin Simone Stein-Lücke und den beiden CDU-Kandidaten für den Landtag Guido Déus und Dr. Christos Katzidis begleitet.

Nach dem Besuch in Bad Godesberg reiste die Kanzlerin weiter ins oberbergische Waldbröhl.