Bundeskanzlerin in Bad Godesberg

Angela Merkel und Armin Laschet in der Bad Godesberger Stadthalle.

Bad Godesberg. Am Donnerstagnachmittag statteten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der CDU-Spitzenkandidat in NRW, Armin Laschet, den Bürgern in Bad Godesberg im Rahmen des NRW-Wahlkampfes einen Besuch ab.

04.05.2017

Die Stadthalle war mit 800 Besuchern bis auf den letzten Platz gefüllt - knapp 300 Menschen warteten vergebens auf Einlass. Begleitet wurde das Duo vom Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan, Bezirksbürgermeisterin Simone Stein-Lücke und den beiden CDU-Kandidaten für den Landtag Guido Déus und Dr. Christos Katzidis.

Angela Merkel nutzte die Gelegenheit und bekannte sich in ihrer Rede zu Bonn als Bundesstadt. Nach dem Besuch in Bad Godesberg reiste die Kanzlerin weiter ins oberbergische Waldbröhl.