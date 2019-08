Brand in Bad Godesberg

Bad Godesberg. Nach dem Brand in einer Schreinerei in Bad Godesberg geht die Polizei mehreren Zeugenhinweisen nach. Für den Inhaber des Unternehmens ist an Alltag derweil nicht zu denken.

Zwei Tage nach dem Großbrand in einer Schreinerei an der Beethovenallee in Bad Godesberg ist an Alltag noch lange nicht zu denken. Zu viel gilt es für Inhaber Jörg Ungerathen zu berücksichtigen, zu organisieren und zu beantworten. „Immerhin sind wir in der Lage, den Kundendienst diese Woche durchzuführen“, sagte Ungerathen. Ein kleiner Lichtblick für ihn trotz aller Misere: „Der Maschinenraum hat nur Lösch- und Spritzwasser abbekommen, ist also weniger schlimm in Mitleidenschaft gezogen worden als gedacht.“

Wie nach der Feuerwehr am Montag auch Polizeisprecher Michael Beyer bestätigte, ging das Feuer nicht vom Werkstattbereich, sondern von der angrenzenden Thujahecke außerhalb des Grundstücks aus. „Wir haben mehrere Zeugenhinweise, die sich auf die Zeit unmittelbar vor dem Brand und auch etwas weiter davor beziehen“, sagte Beyer auf Anfrage. Diesen gingen die Beamten nun nach. Im Raum stehen immer noch der Verdacht auf Brandstiftung oder Fahrlässigkeit wie zum Beispiel durch eine weggeschmissene Kippe.