Verein Offene Tür Dürenstraße baut an

Die Offene Tür Dürenstraße bietet Senioren die ganze Woche über wechselnde Freizeitaktivitäten, Sport, Sprachkurse, Selbsthilfegruppen, Essen und Weiterbildungskurse an.

Senioren haben immer wieder die Möglichkeit, an verschiedenen Fahrten und Veranstaltungen teilzunehmen. Vor Ort treffen sich auch Vereine und Gruppen wie beispielsweise die Schlesische Frauengruppe.

Um auch im Alter fit und gesund zu bleiben, bietet der Verein verschiedene Sport- und Gesundheitskurse an. Von Rückenfitness über Folkloretanz bis hin zu exotischen Sportarten wie Tai Chi und Qi Gong ist hier für jeden etwas dabei. Computer und Smartphones spielen in der heutigen Zeit immer größere Rollen. Um den richtigen Umgang mit der neuen Technik zu erlernen, bietet die Offene Tür Dürenstraße dazu einige Kurse an.

Weitere Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen, Anmeldungen und Kosten unter www.gold-systems.de.