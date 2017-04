Bad Godesberg. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben drei maskierte Männer eine Gaststätte auf der Friedrichallee in Rüngsdorf ausgeraubt. Eine sofort nach den Tätern eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

04.04.2017

Eine Gaststätte in Rüngsdorf ist in der Nacht von Montag auf Dienstag von drei maskierten Täter ausgeraubt worden. Einer der Unbekannten soll den Wirt mit einer Waffe bedroht und dazu aufgefordert haben, ihm das gesamte Bargeld auszuhändigen. Auch die zwei Frauen, die sich zu dieser Zeit in der Gaststätte aufhielten, wurden aufgefordert, ihr Bargeld auszuhändigen.

Nach aktuellen Ermittlungen flüchteten die Unbekannten nach der Tat in Richtung Kronprinzenstraße. Die flüchtigen Männer werden wie folgt beschrieben:

Alle drei Männer trugen zur Zeit des Überfalls eine schwarze Jacke sowie Jogginghose und schwarze Turnschuhe.

Der erste Mann soll ca. 1,70 cm groß sein, untersetzt mit dunklen Augen und vollen Lippen. Außerdem soll er im Besitz einer Waffe sein.

Person Nummer 2 ist ca. 1,75 cm groß, ebenfalls untersetzt mit dunklen Augen.

Der dritte Täter soll ca. 1,85 cm groß sein, von schlanker Statur und dunkle Augen haben.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen in der räuberischen Erpressung aufgenommen und bittet um Hinweise.

Wer die Unbekannten beobachtet hat oder Hinweise auf deren Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden. (ga)