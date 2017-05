Unfall in Bad Godesberg

Bad Godesberg-Mehlem. Zwei Mitarbeiter des Hit-Verbrauchermarktes in Mehlem sind am Abend durch die Decke einer angrenzenden Lagerhalle sieben Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.05.2017

Die beiden Mitarbeiter des Hit-Marktes in der Drachenburgstraße sind am Samstagabend auf das Dach einer angrenzenden Lagerhalle geklettert, weil sie dort, wie bereits öfter in der Vergangenheit, Jugendliche vermuteten. Die Frau und ein Mann sind dabei parallel im Abstand von etwa fünf Metern über das Dach gelaufen und gleichzeitig eingebrochen.

Auf dem Dach sind laut der Polizei Kunststoffplatten verlegt. Beide sind dabei etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Die Frau konnte den Einsatzkräften noch ein Tor öffnen, bevor sie zusammenbrach. Beide wurden zur weiteren Behandlung in die Uniklink gebracht. Die Feuerwehr war ebenfalls alarmiert worden, um gegebenenfalls das Tor zu öffnen.