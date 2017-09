Foto-Fahndung der Polizei Bonn

Bad Godesberg. Ein bislang unbekannter Mann hat auf einem Tankstellengelände ein brennendes Feuerzeug an den Zapfhahn einer Zapfsäule gehalten. Die Polizei Bonn fahndet jetzt mit Fotos nach dem Verdächtigen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.09.2017

Eine Überwachungskamera der Tankstelle an der Friesdorfer Straße in Bad Godesberg hatte den Vorfall gefilmt: In der Nacht zum 25. März hat ein bislang unbekannter Mann laut Polizei gegen 1 Uhr ein brennendes Feuerzeug an den Zapfhahn einer Zapfsäule gehalten.

Nachdem der Zapfhahn kein Feuer fing, soll der Unbekannte diesen auf dem Boden abgelegt haben und wieder zurück zu einer Personengruppe an einer nahegelegenen Bushaltestelle gegangen sein. Dann soll der Tatverdächtige gemeinsam mit vier unverdächtigen Zeugen aus dieser Gruppe in die Nachtbuslinie N3 gestiegen sein. Beim Einstieg wurde die Gruppe videografiert.

Eine weiße Schirmmütze verdeckt dabei das Gesicht des Tatverdächtigen. Auf richterlichen Beschluss wurden deshalb auch die Bilder seiner Begleiter veröffentlicht. Es sei davon auszugehen, dass diese den Tatverdächtigen kennen.

Die Fahndungs-Fotos der Polizei Foto: Polizei Bonn Der Tatverdächtige

Foto: Polizei Bonn Ein unverdächtiger Begleiter

Foto: Polizei Bonn Ein unverdächtiger Begleiter

Foto: Polizei Bonn Ein unverdächtiger Begleiter

Foto: Polizei Bonn Ein unverdächtiger Begleiter

Wer Angaben zur Identität der Zeugen oder des Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung zu setzen.