Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall

Bonn. Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Mehlem einen 19-Jährigen mit einem Messer bedroht und beraubt haben soll.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.06.2017

Ein Mann hat am späten Donnerstagabend gegen 23.40 Uhr einen 19-Jährigen in Bonn-Mehlem beraubt. Das hat die Bonner Polizei mitgeteilt. Demnach ging das Opfer über die Fußgängerbrücke an der Rolandswerther Straße in Richtung Giselherstraße, als ihm der Tatverdächtige begegnete. Der Mann bedrohte den 19-Jährigen mit einem Messer und forderte ihn zur Herausgabe seines Mobiltelefons und einer Armbanduhr auf. Danach flüchtete der Täter über die Brücke in Richtung Rolandswerther Straße.

Der Tatverdächtige wird laut Polizei wie folgt beschrieben: etwa 1,90 bis 1,95 Meter groß, bekleidet mit einem Jogginganzug und einer Skimaske, er sprach akzentfrei Deutsch.

Die Tat wurde am frühen Samstagmorgen bei einer Polizeiwache angezeigt. Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem zur Tatzeit verdächtige Personen in der Nähe der Fußgängerbrücke aufgefallen sind oder wer Angaben zu deren Identität machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.