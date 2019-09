Darstellerin in Bad Godesberg

Die Schauspielerin Lara (hellblaues T-Shirt) spielt im Bad Godesberger "Malentes Theater Palast" und in einer Survival-Show mit.

Bonn. Die Schauspielerin Lara Grünfeld aus Köln ist seit dieser Woche als Musicaldarstellerin in Bad Godesberg zu sehen. Nun spielt sie auch in der Abenteuershow "Survivor" auf Vox mit.

Von Felix Schröder, 13.09.2019

Die Kölnerin Lara Grünfeld spielt seit diesem Donnerstag in "Malentes Theater Palast" im Musical "99 Luftballons" mit. Das Stück ist vom 12. September bis zum 10. November in Bad Godesberg zu sehen. Doch mancher Fernsehzuschauer könnte sich wundern, wenn er die Schauspielerin ab Montag außerdem in der Vox-Serie "Survivor" sieht. Dort hat die 35-Jährige ebenfalls teilgenommen.

Grünfeld ist im niederländischen Huizen geboren und zog 2014 nach Deutschland. In Köln lebt sie nun gemeinsam mit ihrer Frau. Grünfeld beschreibt sich in einem Vorstellungsvideo als "fröhlich, ungeduldig und emotional". Zur Vorbereitung auf die Survival-Show spielte sie nach eigenen Angaben Puzzles, trieb Sport und übte sich in mentalem Training.

Unter dem Motto "Durchhalten, überlisten, besiegen!" bringt die Abenteuershow "Survivor" 18 Spieler 39 Tage lang auf einer einsamen Insel mental und körperlich an ihre Grenzen. Die Show wird in 13 Folgen ab dem 16. September montags um 20.15 Uhr bei Vox ausgestrahlt.