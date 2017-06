Teilsperrung

Bonn. Die für diesen Donnerstag angekündigte Überprüfung der Lüftungskamine im Bad Godesberger Straßentunnel müssen auf Freitag verschoben werden. Das hat die Stadt Bonn am Mittwoch mitgeteilt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.06.2017

Der Grund: Der Kran steht erst einen Tag später zur Verfügung. Ein Ingenieurbüro wird die südlichen und nördlichen Kamine des Straßentunnels mithilfe eines Autokrans auf bauliche Schäden überprüfen. Die Untersuchung des Kamins an der südlichen Ausfahrt Richtung Theodor-Heuss-Straße ist nur vom öffentlichen Straßenraum aus möglich.

Daher muss ab 9 Uhr die Koblenzer Straße in Höhe der Welthungerhilfe aus Fahrtrichtung Süden ab der Tunnelausfahrt in Richtung Godesberger Innenstadt gesperrt werden. Das Rechtsabbiegen in den Tunnel oder die Friedrichallee ist weiterhin möglich. Der Rechtsabbieger aus der Tunnelausfahrt in die Koblenzer Straße wird ebenfalls gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird für die gesperrten Abschnitte wird laut Stadt ausgeschildert.