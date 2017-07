Feuer in Bad Godesberg

Bad Godesberg. In einem Heizungskeller in der Löbestraße ist es am späten Montagmittag zu einem Brand gekommen. Die Straße musste für den Verkehr gesperrt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.07.2017

Die Feuerwehr ist am Montagmittag zu einem Brand in die Löbestraße in Bad Godesberg ausgerückt. Nach ersten Informationen ist es bei Schweißarbeiten in einem Heizungskeller zu dem Brand gekommen. Es kam zu einer größeren Rauchentwicklung. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurden zudem noch Menschen im Gebäude vermutet.

Nach rund 20 Minuten konnte die Feuerwehr vermelden, dass das Feuer unter Kontrolle sei und keine Menschen sich mehr in Gefahr befinden würden.

Die Löbestraße wurde aufgrund des Einsatzes für den Verkehr gesperrt, lediglich Linienbusse konnten die Straße teilweise befahren. Gegen 15.30 Uhr konnte die Straße nach Angaben der Polizei wieder freigegeben werden.