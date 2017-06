Kein Strom am frühen Montagabend

Hier gehen alle Meldungen bei Stromausfall ein: In der Netzleitstelle der Bonner Stadtwerke überwachen Mitarbeiter rund um die Uhr die Bonner Energieversorgung.

Mehlem. Am Montagachmittag hat eine Störung für einen größeren Stromausfall in Bad Godesberg gesorgt. Betroffen war der Ortsteil Mehlem. Am frühen Abend funktionierte die Stromversorgung wieder einwandfrei.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.06.2017

Wie die Stadwerke Bonn (SWB) auf GA-Anfrage mitteilten, sei es zu einem „größeren Stromausfall“ im Ortsteil Mehlem (Bad Godesberg) gekommen. Betroffen sei insbesondere der Bereich rund um die Meckenheimer Straße gewesen.

Der Ausfall im Mittelspannungsnetz wurde von SWB-Technikern überprüft und behoben. Um 18.00 Uhr war die Stromversorgung nach Angaben der SWB-Pressestelle wieder intakt. Die Ursache müsse allerdings noch abschließend geklärt werden. „Die Ingenieure müssen den Vorfall noch untersuchen,“ sagte Pressesprecherin Veronika John. Es bestehe aber wahrscheinlich kein Zusammenhang zu dem Bauunfall am Mehlemer Entlastungskanal.

Ein Mittelspannungsnetz dient typischerweise der elektrischen Energieversorgung einer Region, die mehrere Ortschaften oder einen Stadtteil umfasst.