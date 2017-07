Kurz gefragt

26.07.2017

Winfried Ley (70) hat unter anderem 35 Jahre lang die Ferienfreizeiten der Gemeinde organisiert. Jetzt ist er im Wachtberger Partnerschaftsverein für das Trinationale Jugendcamp verantwortlich.

Wie kam dieses besondere Jugendcamp zustande?

Winfried Ley: Wir haben 1995 die ersten Austausche mit Frankreich gehabt. Da war ich noch in der Verwaltung und der Austausch in die Wachtberger Jugendfreizeit integriert. Die Treffen fanden in der Form statt, dass die Jugendlichen in Gastfamilien untergebracht waren. 2005 kam Bernareggio in Italien als Wachtberger Partnerstadt dazu. Da hatten wir die Idee, die jungen Leute in einem Camp zusammenzubringen.

Bisher wurde dieses Camp als dritte Woche an die Jugendfreizeit angehängt, in diesem Jahr läuft es parallel.

Ley: Das ging wohl aus Termingründen nicht. Also mussten wir uns etwas Neues einfallen lassen. Ich habe mit der Leiterin der Adendorfer Grundschule, Martina Linden, gesprochen, die auch im Verein ist. Sie war sofort bereit mitzumachen. Da war die erste Hürde schon mal genommen. Die Jugendlichen schlafen in den Klassenzimmern. Wir brauchten aber ein Küchenzelt, da die Schulmensa zu klein ist. Das Zelt bekamen wir von der Feuerwehr, das Kochgeschirr von den Maltesern.

Ist das ein Modell für die Zukunft?

Ley: Das müssen wir sehen. Ich tendiere ja immer zum Zelten. Das andere ist für mich ein guter Kompromiss.