Kunst und Musik

Bad Godesberg. Die Veranstalter von „Luft und Raum“ hoffen auf Spenden. Vom 11. bis 18. Juni gibt es im Haus der Luft- und Raumfahrt Konzerte, eine Ausstellung und mehr

Von Matthias Kirch, 07.06.2017

Bei der dritten Ausgabe des Bad Godesberger Kulturfestivals „Luft und Raum“ setzen die Ausrichter in diesem Jahr erstmals auf das sogenannte Crowdfunding (Schwarmfinanzierung). Die Idee ist, neben dem Verkauf von Eintrittskarten weitere Einnahmen zu erzielen, um das Festival zu finanzieren. „Wir brauchen unter anderem eine Soundanlage und die Technik für den Filmabend. Das geht alles schnell ins Geld“, erklärt Peter Stein, der die Veranstaltung gemeinsam mit Ingeborg Danz und Tobias Krampen leitet. Über die Plattform „StartNext“ können Spenden zwischen fünf und 250 Euro abgegeben werden. So sollen insgesamt 3000 Euro zusammenkommen.

Eröffnet wird das Festival, das in diesem Jahr den Titel „Raumzeit-Zeitraum“ trägt, am Sonntag, 11. Juni, ab 18 Uhr mit einem Kammerkonzert des Leitungstrios. Dann wird die Ausstellung „Zahn der Zeit“ von Peter Stein eröffnet. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt zehn Euro. Veranstaltungsort ist – wie schon in den beiden Jahren zuvor – die Zentrifuge an der Godesberger Allee. In der großen Halle im „Haus der Luft- und Raumfahrt“ wurden Beschleunigungsversuche mit den ersten deutschen Astronauten durchgeführt. So liegt es nahe, dass sich die Ausrichter stets am Thema „Raum“ orientieren, wenn sie einen Titel für das Festival suchen. „Die beiden Begriffe Raum und Zeit kommen aus der Physik, haben aber auch starke philosophische Bezüge“, sagt Stein. Die dritte Ausgabe des Festivals drehe sich deshalb um die Wahrnehmung von Raum und Zeit.

Dieses Thema setzen die Festivalleiter in Konzerten, Lesungen, Filmvorstellungen sowie einer Kunstausstellung um. Nach dem Eröffnungskonzert steht am Montag, 12. Juni, ein Filmabend auf dem Programm: Anlässlich des 75. Geburtstags des weltbekannten Physikers Stephen Hawking wird ab 19.30 Uhr der Dokumentarfilm „A brief history of time“ gezeigt. Der Eintritt ist frei. Am Dienstag, 13. Juni, 19.30 Uhr, liest Schauspielerin Anja Laïs aus Heinrich Bölls Schriften vor, dazu spielt Stein Bernd Alois Zimmermanns Sonate „...an den Gesang eines Engels“. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt sieben Euro. Ein Cembaloabend findet am Mittwoch, 14. Juni, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Karten kosten 15, ermäßigt zehn Euro. Ebenfalls 15 und zehn Euro kosten die Tickets zum Konzert des Kammerchors der Universität zu Köln, das am Donnerstag, 15. Juni, um 18 Uhr beginnt. Ein Vortrag zur Entwicklung von Orgelmechaniken mit musikalischer Begleitung (Freitag, 16. Juni, 19.30 Uhr, Eintritt frei) sowie das Konzert „Musick for a while“ (Samstag, 17. Juni, 19.30 Uhr, 15/zehn Euro) komplettieren das Programm. Zum Abschluss gibt es am Sonntag, 18. Juni, um 15 Uhr ein großes Fest mit einem Konzert der Musiker und Sänger, die an den Meisterkursen während des Festivals teilnehmen.

Weitere Infos unter www.luft-und-raum.de. Spenden nehmen die Veranstalter unter www.startnext.com/kulturfestival-luft-raum entgegen.