Marktplatz

Die Umgestaltung der Plätze in Friesdorf und Lannesdorf ist bereits beschlossene Sache. Nach dem Votum der Bezirksvertretung wird auf dem Klufterplatz eine Boulebahn errichtet. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, diese neben dem Parkplatz an der Margaretenstraße zu bauen. Außerdem wird der Platz saniert, genau wie der Dorf- und der Brunnenplatz in Lannesdorf.

Stimmt die Politik nach der Bürgerinformationsveranstaltung nun auch der Umgestaltung des Mehlemer Marktplatzes zu, investiert die Stadt in die Sanierung der Plätze in den drei Ortsteilen insgesamt 270 000 Euro. Im Zuge der Sanierung müssen zehn Bäume gefällt werden – sieben in Mehlem (siehe „Kompromiss verhindert Kahlschlag“), zwei in Lannesdorf und einer in Friesdorf.