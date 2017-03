Fund in Bad Godesberger Innenstadt

Bad Godesberg. Ein herrenloser Koffer hat am Mittwochabend für mächtig viel Wirbel gesorgt. Einem Busfahrer der Linie 612 war das Gepäckstück an der Löbestraße im Bad Godesberger Zentrum aufgefallen. Spezialisten des Landeskrimalamts samt Roboter mussten anrücken.

23.03.2017

Gegen 21.40 Uhr rückte zunächst die Bonner Polizei aus und sperrte die Straße, teilte auf GA-Anfrage Christian Gräßler von der Leitstelle mit.

Dann jedoch seien Spezialisten vom Landeskriminalamt aus Düsseldorf angefordert worden. "Ein Entschärfer hat den Koffer mithilfe eines Roboters geröngt", so Gräßler weiter. Das Ergebnis: In dem Koffer befand sich lediglich ein weiterer leerer Koffer. Gegen 3 Uhr am frühen Mittwochmorgen war der Einsatz in Bad Godesberg beendet.