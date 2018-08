Tunnelsanierung in Godesberg

Bad Godesberg. Die Polizei hat am Dienstag auf der Bonner Straße zahlreiche Knöllchen verteilt. Innerhalb einer Stunde traf es 20 Autofahrer, die verbotswidrig von der Elsässer Straße nach links abbogen, um so schneller in die Godesberger City zu kommen.

„Wissen Sie, was sie falsch gemacht haben?“ Die Frage des Polizisten konnte die Fahrerin des Kleinwagens am Dienstag nicht beantworten und schüttelte nur den Kopf. Sie war einer der unzähligen Verkehrssünder , die – von der B9 kommend – über die Elsässer Straße direkt nach links in die Bonner Straße abbogen, um so am schnellsten in die Godesberger Innenstadt zu kommen.

Die Abkürzung kostet allerdings: 30 Euro werden für das Vergehen fällig. An der Kreuzung darf man nämlich nur (wie immer schon) rechts in Richtung Obi oder geradeaus zur Friesdorfer Straße fahren. „In einer Stunde haben wir 20 Autofahrer herausgewunken“, sagte einer der Beamten vor Ort. Doch es könnten eine ganze Reihe mehr sein: Während die Polizisten Knöllchen schreiben, können sie viele andere nicht anhalten.

So wollen sie sich in den nächsten Tagen für die Kontrollstelle an der Weißenburgstraße Verstärkung holen. Laut Polizei geht es dabei nicht ums Kassieren. Vielmehr sei es gefährlich, wenn an der vielbefahrenen Kreuzung verbotenerweise abgebogen wird. Wer wegen der Straßentunnelsanierung in die City will, sollte von der B 9 schon vorher rechts in die Hochkreuzallee und dann weiter über die Godesberger Straße fahren.