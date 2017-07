Sanierung B9

Die Ampel an der Baustelle auf der B 9 bei Mehlem war am Dienstag wegen der ruhenden Arbeiten ausgestellt. Am Mittwoch wird sie aber wieder den Verkehr regeln – und für Stau sorgen.

Mehlem. Die Stadt saniert noch bis Freitag Abschnitte der Remagener und der Mainzer Straße. Das führt zu großen Verspätungen.

Von

Kalt erwischt worden sind viele Berufspendler jetzt von kleinen Baustellen auf der B 9 Richtung Rolandswerth. Der Rückstau zog sich bis zum Mehlemer Bahnhof – für die sonst wenige Minuten dauernde Strecke, mussten Autofahrer im Berufsverkehr fast 45 Minuten in Kauf nehmen.

Die Stadt hatte zwar am 14. Juli auf die anstehende Sanierung einzelner Abschnitte der Remagener Straße (B 9) und der Mainzer Straße (B 9) in Höhe der Hausnummer 328, hingewiesen. Die Auswirkungen allerdings hatte mancher unterschätzt. Für die Arbeiten wird laut Tiefbauamt die Remagener Straße im jeweiligen Bauabschnitt in Richtung Süden einspurig geführt. Auf der Mainzer Straße gibt es kurz vor der rheinland-pfälzischen Landesgrenze eine Baustellenampel.

„Im Zuge dieser Arbeiten werden Schadstellen in der Fahrbahn gefräst und die Straße wird neu asphaltiert“, sagte Vize-Amtsleiterin Monika Frömbgen. Am Dienstag erwartete sie weniger Probleme, da der Dauerregen es verhinderte, den Asphalt aufzutragen. Deshalb blieb die Ampel abgeschaltet. Von Mittwoch bis Freitag soll sie aber wieder im Einsatz sein, so Frömbgen. Dann, so hofft man, werden die Arbeiten trotz der Witterung abgeschlossen sein.

Eben weil die Bundesstraße stark frequentiert sei, habe sich die Stadt entschieden, die Maßnahmen auf die verkehrsärmere Zeit der Sommerferien zu legen. „Wir haben die Baufirma angewiesen, sich die Situation vor Ort noch einmal anzusehen und die Signalzeiten der Baustellenampel anzupassen, soweit dies möglich ist“, sagte Frömbgen. Die Stadt bedauert die Behinderungen, bittet aber um Verständnis.