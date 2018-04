Aufbau fürs Frühlingsfest

Bad Godesberg. An der Rigal'schen Wiese drehen sich ab Freitag die Karussells, Sonntag folgt der Ferienflohmarkt. Der Rasen ist nach dem Weihnachtszirkus noch nicht wieder hergerichtet.

Namen gibt es viele: Berg- und Talbahn, Walzerbahn, Schlickerbahn oder Swing Buggy. Doch egal, wie man Sascha Schaaks „Hawaii Swing“ umschreibt: Auf den Fahrspaß kommt es an. Der ist rasant. Immer schneller im Kreis geht es auf und ab, wobei sich die 20 Zweisitzergondeln durch die Fliehkraft nach außen drehen. Nachdem die in Bonn bekannten „Südseewellen“ vor ein paar Jahren nach Italien verkauft worden waren, machte sich der Karusselltyp hier rar. Auf dem Frühlingsfest in Bad Godesberg ist er nun zurück. Von Freitag, 6., bis Sonntag, 15. April, ist die Kirmes mit zehn Fahrgeschäften und 15 Buden an der Rigal'schen Wiese aufgebaut.

August Kipp und seine Schaustellerkollegen haben vor kurzem noch eine Familienachterbahn besorgt: „Die ist neu dazugekommen“, sagt er. So schiebt Marvin Issel seinen Zug der Silbermine auf den gelben Schienen in Position. Im vorigen August hat er das Fahrgeschäft einem Freund abgekauft, auch den dazugehörigen Kran für den Auf- und Abbau.

Es ist ein neues Arbeitsfeld für den Koblenzer, der vorher Champignons, Maiskolben und Blumenkohl unter die Leute gebracht hatte. „Die Bahn ist einmalig in Deutschland“, sagt Issel. Das beziehe sich nicht nur auf die Streckenführung mit zwei Kreisen, „sie ist auch rasanter als andere“. Das haben Klein und Groß über Ostern schon in Beuel erleben können, in Bad Godesberg gibt es nun den Nachschlag.

„Die Kirmes hat sich richtig etabliert, fast wie in früheren Zeiten. Da führt kein Weg dran vorbei“, sagt Kipp. Los geht es am Freitag um 15 Uhr, Fassanstich ist um 18 Uhr am Biergarten. Am Mittwoch, 11. April, ist Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen. Die Öffnungszeiten der Kirmes sind wochentags und samstags von 14 bis 22 Uhr, sonntags 11 bis 22 Uhr.

Kinderkarussell oder Pressflieger sind weitere Attraktionen für die Jüngeren. Verlosung, Ball- und Pfeilwerfen, Imbiss, Süßspeisen und Eis runden das Angebot ab. Sascha Schaak muss nur noch die schwingenden Wagen einhängen. Die sind vor ein paar Jahren übrigens extra verstärkt worden, um die Norm DIN EN-13814 zu erfüllen. Schaak, der auch in diesem Jahr bei Pützchens Markt wieder dabei sein wird, erklärt: „Früher waren die Gondeln pro Person auf 75 Kilo ausgelegt, heute müssen es 100 sein.“ Wer weiß, ob es mit dem gesteigerten Appetit der Kirmesgäste auf Backfisch, Reibekuchen und Zuckerwatte zusammenhängt?

Zum Familien-Ferien-Flohmarkt auf der Wiese nebenan lädt der Verein Bad Godesberg Stadtmarketing für Sonntag, 8. April, ein. Die Stände mit Antikstücken und Trödel sind von 11 bis 18 Uhr aufgebaut. Für Teilnehmer ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Der laufende Meter Standplatz kostet acht Euro, Kinder bis 14 Jahre haben zwei Meter Verkaufsfläche frei. Voraussetzung ist jedoch, dass die Mädchen und Jungen ihre Ware (nur Kindersachen) selbst anbieten. Der Aufbau beginnt um 7 Uhr, Autos dürfen nicht auf die Wiese fahren.

Die zeigt immer noch deutliche Spuren des Gastspiels, das der Bonner Weihnachtszirkus hier zum Jahreswechsel erstmals absolviert hatte. Erste Arbeiten wurden laut Presseamt der Stadt bereits ausgeführt, „mussten jedoch auf Grund der nassen Witterung wieder unterbrochen werden“. Die vom Veranstalter hinterlegte Kaution in Höhe von 30.000 Euro reiche aus, um die Kosten zu decken.

Die Sanierung der Wiese wird nach Angaben der Stadt von einem Unternehmen durchgeführt, das vom Weihnachtszirkus beauftragt wurde. „Sobald die Fläche abgetrocknet ist, wird der Rasen eingesät. Voraussetzung hierfür sind jedoch einige Tage ohne Regen“, sagte Andrea Schulte vom Presseamt auf Anfrage des GA.