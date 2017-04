Gesundheitsprojekt in Friesdorf

Friesdorf. Ein Projekt mit dem Ökotrophologen Frédérik Letzner ist im Söderblomhaus zu Ende gegangen. Kinder haben spielerisch die Vorteile gesunder Ernährung kennengelernt.

Von Stefan Knopp, 21.04.2017

Zu Ostern hat David Süßigkeiten bekommen. „Die habe ich alle sofort gegessen“, berichtete der Sechsjährige. Und das in dem Wissen, dass Schokoladenhasen nicht zu den gesunden Lebensmitteln gehören. Das weiß er spätestens, seit Frédérik Letzner regelmäßig in seinen Kindergarten, das Söderblomhaus in Friesdorf, kommt. Der muss wissen, welches Essen gesund ist, immerhin ist er Ernährungswissenschaftler. Mit den älteren Kindern hat er in den letzten Monaten das Präventionsprojekt „Gesunde Ernährung für tapfere Kinder“ durchgeführt, das am Donnerstag beendet wurde. Da wurde Couscous gemacht, und die Kinder halfen mit: Sie schnitten Tomaten und Gurken, zupften Petersilie und rührten die Mahlzeit an. Die Eltern durften zuschauen und nachher mitessen. Miteinander haben sie vieles gemacht: Waffeln, Müsli, Brotgesichter. „Wir haben auch Saft gepresst“, erzählte Panagiotis (6). Das fand er am besten. Er und die anderen haben auch gelernt, was besonders wichtig ist: „Dass man viel trinkt“, sagte Erich (6). Und: „Dass man gesunde Sachen isst, wie Obst und Gemüse“, so Joshua (5). Das alles wüssten seine Eltern auch, meinte Erich. „Aber die müssen uns das nicht beibringen: Deshalb sind wir hier und lernen das.“

Letzner führte diese Ernährungsvorsorge in Bonn auch noch an zwei Kindergärten in Tannenbusch und Auerberg durch. Angeboten wird es von der Stiftung Tapfere Kinder zusammen mit der Krankenkasse IKK classic, die auch andere Gesundheitsprogramme für Kinder konzipiert haben. Schirmherrin ist Shary Reeves, bekannt von der Fernsehsendung „Wissen macht Ah!“, die auch mit Couscous kochte. Ziel sei es, die Kinder spielerisch an das Thema heranzuführen, um Übergewicht und Erkrankungen vorzubeugen. Dabei spielen auch Singen und Bewegung eine Rolle.

Handpuppe Mikka ist immer dabei, mit ihr bekommt Letzner schnell Zugang zu den Kindern. Sehr wichtig sei, dass die Kinder das Essen von der Waffel bis zum Obstspieß auch selbst zubereiteten. „Dabei steigt bei ihnen der Wert des Lebensmittels“, erklärte er. Auch wenn das Projekt jetzt abgeschlossen ist – die Erzieherinnen führen es natürlich weiter.