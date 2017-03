Brand in Bad Godesberg

Bad Godesberg. Am frühen Freitagmorgen meldeten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Wolkenburgstraße eine Rauchentwicklung im Keller. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die Bewohner bereits im Freien in Sicherheit gebracht.

31.03.2017

Der Rauch war durch einen Brand in einer Kellersauna des Hauses entstanden, konnte aber schnell gelöscht werden. Zurzeit ist die Brandursache noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Zwei Feuerwehrtrupps kontrollierten die oberen Geschosse sowie den benachbarten Gebäudeteil und Verletzte und weitere Brände auszuschließen. Anschließend wurde das Gebäude mit Ventilatoren belüftet.

Im Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 und 3 der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheit Bad Godesberg der Freiwilligen Feuerwehr Bonn, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes. (ga)