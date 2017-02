25.02.2017 Bad Godesberg. Mit der feierlichen Einführung in der Herz-Jesu-Kirche ging die Gruppenleiterschulung offiziell zu Ende.

Seit September hatten sich die Jugendlichen an mehreren Abendterminen mit Themen wie Gruppendynamik, Rechten und Pflichten eines Leiters sowie der Gestaltung von Gruppenstunden auseinandergesetzt. Außerdem besuchten sie einen Erste-Hilfe-Kurs, eine Präventionsschulung und hospitierten bei verschiedenen Jugendveranstaltungen.

Die Schulung wurde von den hauptamtlichen Jugendreferenten Oliver Heiser, Benjamin Rennert und Carola Bialdyga sowie den Kaplänen Pater Samuel und Pater Astery Mushi durchgeführt. Sie wurden von erfahrenen Jugendleitern unterstützt: Anne Hach Amar, Nora Dutz, Lena Schreiber, Hannah Gaio, Jörn Küster und Antonia Ceplin.

In seiner Predigt während der Einführung hob Jugendkaplan Pater Astery hervor, wie wichtig gute Leiterschaft auf allen Ebenen gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Weltlage ist.

Pfarrer Wolfgang Picken, der den Einführungsakt durchführte, betonte, dass es ein wahrer Segen für die Gemeinden in Bad Godesberg sei, so viele Jugendliche zu haben, die Verantwortung in der Gemeinde übernehmen und das Leben in ihr mitgestalten. Im Anschluss beauftragte Picken die Jugendlichen erstmals im Zuge eines Ritus. (ga)