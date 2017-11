Preview am Mittwoch

Bonn. Das Kinopolis in Bad Godesberg zeigt am Mittwoch um 20 Uhr eine Preview zu dem Film "Der Mann aus dem Eis". Der GA verlost 15 mal 2 Karten, also mitmachen und gewinnen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.11.2017

Der neue Film mit Jürgen Vogel, "Der Mann aus dem Eis", führt die Zuschauer in die Steinzeit. Jürgen Vogel spielt in dem Racheepos die Rolle von Kelab, den Anführer eines Stammes, der friedlich in den Ötztaler Alpen lebt. Es ist seine Aufgabe, sich um den heiligen Schrein der Siedlung zu kümmern.

Eines Tages kehrt Kelab von der Jagd zurück und muss feststellen, dass sein Stamm ausgeraubt wurde. Der ganze Stamm wurde ermordet, der heilige Schrein gestohlen. Kelab nimmt die Spur der Täter auf, mit dem Ziel sich an ihnen zu rächen.

Das Kinopolis Bad Godesberg zeigt den Film am Mittwoch vor dem offiziellen Kinostart. Der GA verlost 15 mal 2 Freikarten für die Preview.

Gewinnspiel Wie heißt der Weihnachtsfilm-Klassiker "Drei Haselnüsse für..." richtig? Wer Hilfe bei der Antwort braucht, kann sie hier nachlesen.

Schicken Sie uns ihre Antwort bis Mittwoch, 29. November, 9 Uhr, an online@ga-bonn.de. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können ihre Freikarten an der Kinokasse abholen. Die Preview des Film startet um 20 Uhr im Kinopolis, Moltkestraße 7-9, in Bad Godesberg.