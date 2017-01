Bezirksvertretung Bad Godesberg

26.01.2017 Bad Godesberg. Über dem traditionellen Besuch des Bad Godesberger Prinzenpaars in der Bezirksvertretung lag am Mittwochabend ein kleiner Schatten. In den zurückliegenden Jahren hatte der Festausschuss Bad Godesberger Karneval stets 6000 Euro für den Zug und weitere Aktivitäten erhalten.

Für die aktuelle Sitzung hatte die Bezirksverwaltung nun einen Antrag vorgelegt, wonach nur 80 Prozent ausgezahlt werden sollen. „Uns ist das Budget insgesamt gekürzt worden“, begründete der Leiter der Bezirksverwaltungsstelle, Christian Schäfer, den Schritt. Bereits 2015/16 sei im Haushalt die Summe, über die der Stadtbezirk selbst verfügen darf, um 15 000 Euro reduziert worden. „Das konnten wir durch sparsames Wirtschaften auffangen“, so Schäfer. Der neue Doppelhaushalt lasse nicht mehr Spielraum zu. Eine Summe konnte er nicht benennen.

Nicht einverstanden mit diesem Vorgehen hatte sich am Wochenende zuerst der Bürger Bund Bonn (BBB) gezeigt. Fraktionssprecher Marcel Schmitt forderte in einem Änderungsantrag, die vollen 6000 und nicht nur 4800 Euro auszuzahlen. Am Dienstag dann war der nächste Änderungsantrag gefolgt, diesmal von der CDU. Trotz angespannter Haushaltslage, so Fraktionssprecher Philipp Lerch, sei es weder sinnvoll noch verantwortbar, den Zuschuss an den Festausschuss zu reduzieren. Bei Redaktionsschluss stand noch kein Entschluss fest, allerdings zeichnete sich eine Front gegen den ursprünglichen Antrag ab.

Nach GA-Informationen soll Festausschuss-Präsident Armin Weins über Schäfers Vorstoß verärgert gewesen sein. Bei seinem Grußwort in der Stadthalle ließ er sich allerdings nichts anmerken, brachte Prinz Thomas I. und Godesia Conny sowie die Kindertollitäten Nico I. und Ana mit. Weins betonte, dass der Karneval von den Prinzenpaaren und dem ehrenamtlichen Engagement vieler Beteiligter lebe. „Viele geben ihre Freizeit dafür“, so Weins. Und spätestens da haben Karnevalisten und Lokalpolitiker eines gemeinsam. (Silke Elbern)