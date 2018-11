Schatzsuche als Abschlussarbeit

Bad Godesberg. Der Godesberger Jungfilmer Patrick Büchting dreht in den Felsklippen der Balearen einen neuen Film. Dafür konnte er auch durchaus bekannte Hauptdarsteller gewinnen.

Von Ebba Hagenberg-Miliu, 14.11.2018

Die drei jungen Leute im neuesten Film von Patrick Büchting kraxeln an der Felsenküste Mallorcas entlang. Sie gehen auf Schatzsuche, um einem verstorbenen Freund den letzten Willen zu erfüllen. „Wir drehen nicht im Ballermann-Teil der Insel, sondern da, wo es noch richtig nach Abenteuer aussieht“, erklärt der 20-jährige Regisseur die Szenen. Büchting ist Godesberger, der in seiner Schulzeit am Friedrich-Ebert-Gymnasium das Filmen für sich entdeckt hat. 2016 machte er mit dem Kurzfilm „Die Klausur“ auf sich aufmerksam: Mit vier Schülern zeigte er zwinkernden Auges, wie man Lehrer mit Spickzetteln unter den Schuhsohlen und Formeln auf dem T-Shirt überlisten kann. Beim „Bundes.Festival.Film“ wurde die Arbeit mit dem Publikumspreis und beim Bonner Jugendfilmfestival mit dem ersten Preis ausgezeichnet.

Nun also „Tesoro – Die Schatzsuche“, ein Drama mit Abenteuerelementen, in dem sich jedoch plötzlich die Zeitebenen verschieben und es schließlich um Trauer und Abschied geht. Piraten tauchten nicht unbedingt auf. Die Balearen als Drehort habe er gewählt, „weil es wohl schwer ist, bei uns im Kottenforst Abenteuer-Feeling aufkommen zu lassen“, sagt Büchting. Ende Januar will er den Film als Bachelor-Abschluss im Fach Motion Pictures an der Hochschule Darmstadt abgeben. Jetzt geht es zum letzten Dreh auf die Insel. „Wir arbeiten in drei Blöcken an neun Drehtagen, weil wir als Studenten ehrenamtlich filmen“, berichtet Büchting. Auch in diesem Projekt ist sein Bonner Team Cangerfilms, also Vincent Matejko (Location Scouting) und Benedikt Tihon (Requisite), an Bord. Kamera und Schnitt übernehmen Kommilitonen aus Darmstadt.

Dabei hat der Jungfilmer durchaus bekannte Hauptdarsteller verpflichten können: Jana Münster, die mit Zwillingsschwester Sophie in der Filmkomödie „Hanni & Nanni“ spielte, Lennart König, der Sándor Laszlo aus der KikA-Serie „Schloss Einstein“, und den Theaterschauspieler Eugen Tarasov. „Der Film soll unterhalten, aber auch das Positive am Leben zeigen, auch wenn es vergänglich ist“, erläutert der Regisseur, der nach dem Bachelor-Abschluss gerne eine Regieassistenz in den Kölner Film- und Fernsehstudios übernehmen würde. Bis dahin werde sein Film dann auch an vielen Orten und bei Filmfestivals gezeigt, hofft Büchting.

Und wie finanziert das Studententrio die dann doch recht aufwendigen Reisen in den Süden? „Mit Spenden“, erklärt der Godesberger. Fahrtkosten, Verpflegung, Strom und Equipment könnten sie nur mit Hilfe von Freunden decken, die sich von ihrer Idee begeistern ließen. Denn einen wirklichen Goldschatz, den dürften auch die drei jungen Kraxler an der Felsküste Mallorcas nicht finden.