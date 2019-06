Der Bonner Buchautor Markus Melchers ist mit „Sinn auf Rädern“ seit 1998 tätig. In Bonn moderiert er den Philosophischen Arbeitskreis (nächster Termin: 14. Juni, 19.30 Uhr) und das Philosophische Café (nächster Termin: 26. Juni, 20 Uhr) in der Pauke, Endenicher Straße 43.

Durch den Philosophischen Salon in Muffendorf, Am Gässchen 24, führt Melchers jeweils ab 19.30 Uhr am 28. Juni zum Thema Populismus und am 26. Juli zum Thema Terror. Der Eintritt kostet acht Euro. Infos: www.sinn-auf-raedern.de.