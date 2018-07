Ärger im Freibad

Friesdorf. Im Freibad Friesdorf müssen Fundamente für die neue Traglufthalle gegossen werden. Laut Stadtverwaltung geht das nicht anders. Aus der Politik gibt es Kritik, der Förderverein hält sich bedeckt.

Für die neue Traglufthalle im Freibad Friesdorf sind weitere Bauarbeiten nötig, und zwar während der Freibadsaison. Das bestätigte das Presseamt der Stadt auf GA-Anfrage: „Die Arbeiten haben bereits begonnen, weil es nicht möglich ist, sie im Anschluss an die Freibadsaison durchzuführen, da sie zu viel Zeit in Anspruch nehmen und dann die Traglufthalle nicht am 17. September in Betrieb gehen kann.“ Das sei gegenüber Schulen und Vereinen auch kommuniziert worden.

Es müssen noch Fundamente für die Halle gesetzt werden. „Mit der Firma ist verabredet, dass sie Fundament für Fundament vorgeht, um die Beeinträchtigung so gering wie möglich zu halten. Es müssen weder Becken noch die Liegewiese gesperrt werden“, so die Stadt. Die Arbeiten sollen morgens bis 10 Uhr, maximal 11 Uhr, in abgegrenzten Bereichen stattfinden. Die Baufahrzeuge, die Material transportieren müssen, sollen ebenfalls nur in der Zeit zwischen 6.30 und 11 Uhr fahren.

Nach Informationen von Marcel Schmitt vom Bürger Bund Bonn (BBB) sollen die Fundamente später die Aluminiumgerüste in der Halle tragen. Diese würden benötigt, um im Notfall eines Luftdruckverlustes die fallende Außenhülle abzufangen und Schutzräume für die Schwimmer zu sichern. Der BBB-Fraktionsvorsitzende kritisiert in einer Pressemitteilung, die Arbeiten seien zur Unzeit geplant.

„Wie man auf die Idee kommen kann, parallel zum Schwimmbetrieb in der Hochsaison die längst überfälligen Baumaßnahmen im Friesdorfer Schwimmbad abschließen zu wollen, ist uns schleierhaft. Dass die Freibad Freunde Friesdorf über die offenbar schon länger bestehende Bauabsicht der Stadt im Unklaren gelassen wurden und jetzt in Gefahr geraten, die bereits angesetzten Schwimmkurse für 230 Kinder nur eingeschränkt durchführen zu können, ist ein Schlag ins Gesicht der ehrenamtlich tätigen des FFF. Wegen der Baustelle steht zudem zu befürchten, dass weniger Badegäste kommen und entsprechende Einnahmeverluste eintreten werden“, so Schmitt.

Hauptleitung des "Friesi" beschädigt

Bei vorbereitenden Arbeiten im März wurde die Hauptleitung des „Friesi“ beschädigt. Der Bürger Bund sorgt sich nun, dass es bei den anstehenden Umbauten erneut zu Beschädigungen an der Infrastruktur des Bades und so zu einem Totalausfall kommen könnte.

Die Freibad-Freunde-Friesdorf (FFF) starten am Freitag ihre sommerlichen Filmnächte im „Friesi. Außerdem finden ab 30. Juli die stets ausgebuchten Ferienschwimmkurse statt. Der FFF-Vorsitzende Stefan Eder wollte sich zum städtischen Informationsfluss in Sachen Bauarbeiten nicht äußern. Er sagte dem GA: „Wir erwarten, dass alles so geregelt wird, dass unsere Veranstaltungen stattfinden können und das Bad in einem ansehnlichen Zustand ist. Wir wünschen uns natürlich überhaupt keine Bauarbeiten während der Saison.“

Nach Angaben der Stadt können die Schwimmkurse und die Filmnächte wie geplant stattfinden. Die Fundamente soll bis zum Ende der Freibadsaison am 2. September fertig sein. Direkt im Anschluss wird dann die Traglufthalle aufgebaut, die die Stadt für vier Jahre gemietet hat. Ein Probeaufbau Anfang samt Testschwimmen war bereits erfolgreich.