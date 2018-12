Zweigstelle für Cybersicherheit

Bad Godesberg. Die Kurfürstliche Zeile soll Sitz einer Zweigstelle der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg werden. Geplant ist ein Standort für Cyber- und Datensicherheit.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.12.2018

Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg eröffnet einen neuen Standort in Bad Godesberg. Dort soll die Kurfürstliche Zeile Sitz einer Zweigstelle werden, dich sich mit Cyber- und Datensicherheit befasst. Das gaben Oberbürgermeister Ashok Sridharan und der Präsident der Hochschule Hartmut Ihne am Montag bekannt. Die Außenstelle solle gemeinsam mit der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach im Rahmen einer Cyber-Allianz des Landes NRW realisiert werden.

Wie die Stadt bekannt gab, verfolge die Hochschule bereits schon länger den Plan, ihre Präsenz in Bonn zu verstärken. Sridharan will dem Stadtrat nun vorschlagen, das bisher von der Stadt genutzte Areal Kurfürstenallee 2-3 sowie möglicherweise weitere Gebäude zur Verfügung zu stellen. "Bonn ist ein starker Standort für Cyber-Sicherheit in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus, wie wir zuletzt mit der Gründung des Cyber Security Cluster Bonn im November zeigen konnten", so Sridharan. Eine neue Einrichtung in Bad Godesberg sei eine hervorragende Ergänzung.

Weitere Berichterstattung folgt.